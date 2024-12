O’Halloran neu bei Globalwine AG

Die zur Hawesko-Gruppe gehörende Schweizer Globalwine AG verstärkt ihr Team mit David O’Halloran. Er übernimmt bei dem Unternehmen die Position des Direktors Einkauf mit der Verantwortung für den Bereich Produzenten-Management und Einkauf. David O’Halloran hat in den vergangenen 26 Jahren bei der Schweizer Luxuswarenhaus-Gruppe Globus gearbeitet und dabei 16 Jahre den Einkauf Wein und Spirituosen verantwortet. Die Globalwine AG investiert damit in den Ausbau ihrer Kernkompetenzen. Philipp Reher, CEO von Globalwine, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir David für unser Unternehmen gewinnen konnten und sind damit perfekt aufgestellt, um unsere Unternehmens- und Wachstumsziele in den kommenden Jahren zu erreichen.” -red-