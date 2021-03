Österreich meldet Exportplus

Chris Yorke

Foto: Anna Stöcher, © ÖWM Die Österreich Wein Marketing (ÖWM) hat neue Exportberechnungen vorliegen – demnach wurde mit österreichischen Weinen (überraschend) im Jahr 2020 doch noch ein neuer Exportrekord aufgestellt. Der Exportwert stieg um 2,4 % auf 187, 3 Mio. Euro, die Exportmenge erhöhte sich um 6,3 % auf 67,4 Mio. l. Der Durchschnittspreis sank dabei um 0,11 Euro auf 2,78 Euro/l. Zuwächse verzeichneten die Österreicher in ihren drei wichtigsten Exportmärkten: Deutschland, Schweiz und Niederlande. Nach Deutschland wurden 42,8 Mio. l geliefert (und damit 63,5 % der Gesamtausfuhren). Mit 87,7 Mio. Euro repräsentierte Deutschland im vergangenen Jahr 46,3 % der Exportumsätze. Im Jahr zuvor waren 38,9 Mio. l im Wert von 85,2 Mio. Euro nach Deutschland geliefert worden. Einem Mengenwachstum von 10,2 % steht also ein Umsatzwachstum von 1,7 % gegenüber. Der Durchschnittspreis für die Ausfuhren nach Deutschland blieb mit 2,02 Euro/l oberhalb der wichtigen 2-Euro-Marke. Zweitwichtigster Markt war 2020 die Schweiz mit 4,4 Mio. l (+20,1 %) im Wert von 21,4 Mio. Euro (+5,2 %). In die Niederlande führten die Österreicher rund 5,2 Mio. l Wein (+19,2 %) im Wert von 15,4 Mio. Euro (+6,1 %) aus. In Schweden, Norwegen und Kanada wurden zweistellige Zuwachsraten erzielt. Die Exporte in die USA, nach Großbritannien, Tschechien und Belgien waren dagegen rückläufig.

Der jüngste Exporterfolg kommt den Österreichern gelegen, denn die Erntemenge 2020 wurde kürzlich nach oben korrigiert: Sie sei gegenüber 2019 leicht – um 3 % – gestiegen. Landesweit ernteten die Winzer 2020 laut Statistik Austria 2,4 Mio. hl Wein. Wegen Hagelunwettern gab es aber in der Wachau (-31 %) und im Kremstal hohe Verluste. Doch das Ergebnis im Weinviertel (+11 %) machte diese Verluste wett.

Wegen der coronavirus-bedingten Absatzverluste in der Gastronomie und bei Veranstaltungen ist der Weinbestand derzeit hoch. Aufgrund verschiedener Marktforschungsdaten geht die ÖWM von massiven Verlusten (-30 %) beim Außer-Haus-Konsum aus. 2019 wurden in Österreich laut Statistik Austria 238 Mio. l Wein konsumiert, davon rund 137 Mio. l in der Gastronomie oder auf Events. „Österreichs Wirte versuchten und versuchen ihr Äußerstes, um trotz Schließung einen Not-Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, etwa durch Lieferungen oder Take-away. So können sie in geringem Ausmaß auch Wein verkaufen. Dennoch musste der Weinabsatz in der Gastronomie im letzten Jahr sehr schmerzhafte Einschnitte hinnehmen“, kommentiert ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke. Steigerungen verzeichnete österreichischer Wein beim Heimkonsum (+17 % Menge, +18 % Wert). Der Weinabsatz im Lebensmitteleinzelhandel legte nach Einschätzung der ÖWM um 16,4 % zu (hochgerechnet auf Basis der Vorjahreszahlen entspräche das einer Menge von etwa 89,3 l). -ja-