ÖWM kurbelt Weintourismus an

„Auf zum Wein“ heißt die Weintourismus-Kampagne der Österreich Wein Marketing (ÖWM), die am 3. August 2020 startete. Dabei handelt es sich laut eigener Angaben um die bisher größte Weintourismus-Kampagne der ÖWM. Die Seite www.aufzumwein.at bündelt das Angebot von 1.800 Weingütern aus allen 17 österreichischen Weinbaugebieten. Veranstalter tragen dort selbst ihre Termine, Übernachtungsmöglichkeiten und Informationen zum Ab-Hof-Verkauf ein. Die genussaffine Zielgruppe sei laut ÖWM besonders interessant, da sie während ihres Urlaubs rund 50% mehr Umsatz generiert als der Durchschnittstourist. „Die Wertschöpfung, die die Weintouristen generieren, geschieht direkt im Weinbaugebiet, bei den Winzern, Gastronomen und Beherbergungsbetrieben und erzeugt somit einen spürbaren Mehrwert für die regionalen Wirtschaftstreibenden“, unterstreicht ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke die positiven Effekte des Weintourismus. Um das große touristische Angebot der Weinbautreibenden in ganz Österreich bekanntzumachen, kommuniziert die ÖWM ihre Kampagne mit einer breit angelegten Streuung u. a. über Online-Medien, Printmedien, Plakate, Hörfunk und TV. Auch in der Schweiz und Deutschland wirbt die ÖWM mit einer großen Online-Initiative. In Summe soll „Auf zum Wein“ eine Reichweite von knapp 60 Millionen Sichtkontakten generieren, so die ÖWM. -red-