Ohne Kapseln und schwere Flaschen

Das Rheingauer Weingut Peter Jakob Kühn aus Oestrich-Winkel hat Zinnkapseln und schwere Flaschen abgeschafft. Ab sofort stelle man das gesamte Stillweinsortiment – auch die Weine der Ersten und Großen Lagen sowie die sogenannten PJK-Unikate – auf 430 Gramm leichte Flaschen um, wodurch pro Jahr durchschnittlich 16 Tonnen an Glas beziehungsweise Transportgewicht eingespart würden, so das Weingut. Die bisherigen Flaschenformate für die Ersten und Großen Lagen sowie die Unikate wogen 700 Gramm, bei Guts- und Ortsweinen ist die leichtere Flasche schon länger im Einsatz. Darüber hinaus verzichte man ab sofort auf die Zinnkapseln, womit jährlich mehr als 600 Kilogramm Material eingespart werden. Anstelle der 4,9 Gramm schweren Kapsel soll ein Wachstropfen den Korken versiegeln und eine Papierbanderole den Flaschenhals zieren „Als biologisch-dynamisch wirtschaftende Winzer – aber auch als Eltern zweier kleiner Kinder – liegt es uns am Herzen, Natur und Umwelt so wenig wie möglich zu belasten und alle praktikablen Maßnahmen zur Reduktion unseres CO ? -Ausstoßes zu ergreifen,“ sagt Peter Bernhard Kühn. -red-