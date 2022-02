Online-Symposium für den Weinhandel

Welche Bedeutung haben die Generationen X, Y und Z als Kunden oder Mitarbeiter für den Weinhandel? Um diese Frage dreht sich das zweite Online-Symposium des Software-Spezialisten für Wein-, Buch- und Musikhandel, Eurosoft, Beckum, weinhandel.digital, das am 21. Februar 2022 stattfinden wird. Dabei beleuchten die Vorträge zum einen, wie die junge Generation Wein konsumiert und wie sie als Kunden gewonnen und gehalten werden kann. Zum anderen spielt aber auch deren Integration in ein Team im eigenen Betrieb eine Rolle. Das berichtet Organisator Vincenzo Casciato im Vorfeld des Symposiums. „Um die Vorträge und unsere Tipps mit handfesten Zahlen zu untermauern, führen wir gerade ein Marktforschungsprojekt durch und fragen Menschen nach ihrem Alter und wie sie zum Wein und zum Weinhandel stehen.“ Daran hätten sich bis jetzt rund 400 Personen beteiligt. Schon heute könnten erstaunliche Ergebnisse festgestellt werden. So zeige sich, dass die junge Generation nicht so preissensibel zu sein scheint, wie erwartet. So gaben nur rund acht Prozent der Befragten an, nicht mehr als fünf Euro pro Flasche Wein zahlen zu wollen. Damit würden 92 Prozent jenseits der wichtigen psychologischen Fünf-Euro-Grenze zugreifen. Auch zu den Themen Bio, Vegan und Nachhaltigkeit ergebe sich ein überraschendes Bild. Das Marktforschungsprojekt wurde mit Personen außerhalb der Weinbranche durchgeführt und ist hier zu finden: https://tinylink.net/35SRb . Für das Online-Symposium haben sich bis dato bereits 200 Teilnehmer angemeldet. Die Anmeldung ist noch bis zum 16. Februar 2022 für interessierte Weinhändler und Winzer offen. Sie können sich unter der folgenden Adresse kostenlos registrieren: https://symposium.weinhandel.digital . -kap-