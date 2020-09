Opus One bekommt neuen CEO

Das bekannte kalifornische Weinunternehmen Opus One hat einen neuen Geschäftsführer bekommen. Christopher Lynch hat dort am 22. September seinen neuen Job als CEO angetreten. Der mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung angetretene Manager arbeitete zuvor für E&J Gallo, LVMH/Chandon Estates, Pernod Ricard, Beam Wine Estates und die Terlato Wine Group und sammelte dabei umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, strategische Planung und allgemeines Management. Lynch selbst sieht sich deshalb und aufgrund seiner Erfahrungen in Frankreich gut für den Posten gerüstet. „Meine erste Leidenschaft für Wein entwickelte ich, als ich in der Anfangsphase meiner Karriere in Frankreich lebte und Profi-Basketball spielte“, erklärte Lynch. Er fühle sich geehrt, als neuer CEO für die Kultmarke Opus One ausgewählt worden zu sein und freue sich darauf, gemeinsam mit dem Team des Weinguts das Vermächtnis und die Vision der Gründer Baron Philippe de Rothschild und Robert Mondavi weiter zu tragen. Opus One wurde 1979 als gemeinsames Projekt von Baron Philippe de Rothschild und Robert Mondavi ins Leben gerufen. Constellation Brands erwarb das Weingut Robert Mondavi im Jahr 2004 und ging die 50/50-Partnerschaft mit Baron Philippe de Rothschild S.A. ein. Philippe Sereys de Rothschild, Vorsitzender und CEO der Baron Philippe de Rothschild S.A. sowie Vorstandsmitglied von Opus One, fügte hinzu: „Ich glaube aufrichtig daran, dass wirklich große Weine eines der letzten Privilegien unserer Zeit sind.“ Lynchs Vorgänger David Pearson war seit 2004 CEO von Opus One gewesen und wechselt nun zu dem zur Familie Harlan gehörenden Projekt Meadowood Napa Valley. Bill Harlan ist Gründer und geschäftsführender Teilhaber von Meadowood Napa Valley, das ein Luxusresort, Tagungsräume und ein Michelin-Drei-Sterne-Restaurant umfasst. Pearson wird dort für die Aufsicht über alle Aktivitäten verantwortlich sein wird. -ja-