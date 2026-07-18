Pérez folgt auf Pagés

Die Barcelona Wine Week (BWW) hat mit Raquel Pérez eine neue Präsidentin. Die Vorsitzende des Kontrollrats der DOCa Rioja ist damit nun auch Vorsitzende des Organisationskomitees der BWW 2027, wie der Veranstalter Alimentaria in einer Presseaussendung bekannt gibt. Pérez, seit Sommer 2025 die erste Frau an der Spitze des Rioja-Kontrollrats, folgt in ihrer Funktion bei der BWW auf Javier Pagés, dem ehemaligen Präsidenten der DO Cava. Pagés hatte den Vorsitz der Veranstaltung seit ihrer Gründung im Jahr 2019 inne. Für Pérez sei „es eine Ehre, weiterhin eine Messe zu fördern, die die Entwicklung des spanischen Weinsektors begleitet, dessen Angebot auf spanischen und internationalen Märkten bekannt macht und die Geschäfts-, Expansions- und Innovationsmöglichkeiten für die teilnehmenden Weingüter stärkt“, so der Pressetext. Die BWW erwartet für die 2027er Ausgabe 1.300 Aussteller und bis zu 26.000 Fachbesucher. -red-