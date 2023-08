Patenschaften für Steillagen

Die Oberkircher eG aus der badischen Ortenau führt Weinbergspatenschaften in terrassierten Steillagen ein. Privatleute und Unternehmen können damit nach Aussage der Genossenschaft die Arbeit der Winzer in den Terrassen in Oberkirch-Haslach unterstützen sowie die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht fördern. „Wir wollen die Gesellschaft dafür sensibilisieren, welche Arbeit die Winzer für den Erhalt dieser einmaligen Kulturlandschaft leisten. Und wir wollen die Menschen gedanklich mit ins Boot holen, was in dieser Landschaft passiert,“ sagt der Geschäftsführer Sebastian Hill. Bereits zum Start haben in Oberkirch rund 40 Paten gezeichnet. Die Patenschaft koste 365 Euro im Jahr, also einen Euro am Tag. Dafür erhält der Pate jedoch Gegenwerte. Ähnliches sei im kommenden Jahr für Lagen in Kappelrodeck geplant, die von Mitgliedern des Winzerkellers Hex vom Dasenstein bewirtschaftet werden. -red-