PBG verkauft Weinsparte an Pieroth Holding

Die 18 Familienmitglieder umfassende PBG Beteiligungsgesellschaft mbH, Burg Layen/Rümmelsheim, hat im April die Pieroth Wein GmbH, ebenfalls Burg Layen/Rümmelsheim, mit deren Tochtergesellschaften an die neue Pieroth Holding GmbH mit Sitz in Berlin verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die PBG Beteiligungsgesellschaft hat damit ihre kompletten Weinaktivitäten an die Holding abgestoßen. Hinter der Pieroth Holding GmbH stehen die langjährig mit der Pieroth Wein GmbH verbundenen Gesellschafter Maria Gleichmann-Pieroth (Tochter von Kuno Pieroth) sowie Ferdinand Pieroth Jr. und Ivan Manelli (beide Enkel von Kuno Pieroths Bruder Elmar Pieroth). Die Familie bleibt also Mehrheitsgesellschafter. Zudem haben sich die beiden Pieroth-Manager Dr. Sebastian Potyka und Mario Disch an der Gesellschaft beteiligt. „Wir freuen uns als Mehrheitsgesellschafter sehr auf die gemeinsame Zukunft mit Dr. Sebastian Potyka, der CEO der Pieroth Wein GmbH bleibt, und CSO Mario Disch“, erklärt dazu Maria Gleichmann-Pieroth. Disch übernimmt die operativen Aufgaben von Jochen Acker, dem bisherigen Geschäftsführer der Pieroth Deutschland GmbH (einer Tochtergesellschaft der Pieroth Wein GmbH), der nach insgesamt 23 Jahren Unternehmenszugehörigkeit aus dem Unternehmen ausscheidet. Darüber hinaus soll der bisherige Prokurist Björn Straßburger die Position des CFO der Pieroth Wein GmbH übernehmen. „Es ist die Überzeugung der Gesellschafter der Pieroth Holding GmbH, dass durch die neue Struktur die Wettbewerbsfähigkeit der Pieroth-Gruppe deutlich gestärkt wird und die Gruppe zukunftssicher aufgestellt ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Für CEO Dr. Sebastian Potyka tritt „die Pieroth Wein GmbH in eine neue Ära ein, fest entschlossen, ihre Tradition des exzellenten Weinhandels fortzusetzen und sich den Herausforderungen des modernen Marktes zu stellen.“ Wie das konkret aussehen soll, bleibt allerdings noch unerwähnt. Konkrete Maßnahmen sollen demnächst bekanntgegeben werden. Die Pieroth Wein GmbH zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Unternehmen für den Vertrieb von Wein an Endverbraucher. Mit rund 1.000 Mitarbeitern und Partnern und mehr als 8 Millionen verkauften Flaschen wurde in Europa im Jahr 2022 ein Umsatz von knapp 105 Millionen Euro erzielt. Im Jahr 2023 soll der Umsatz dem Vernehmen nach auf einem ähnlichen Niveau gelegen haben. -red-