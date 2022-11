Peer Holm tritt als Präsident der Sommelier Union zurück

Peer F. Holm

Foto: Helmut Gassen

Peer Holm ist mit sofortiger Wirkung als Präsident der Sommelier-Union Deutschland e.V. und als Generalsekretär der Association de la Sommellerie International (ASI) zurückgetreten. Er sei in den letzten Tagen damit konfrontiert worden, dass er im Umgang mit Frauen Grenzen überschritten habe, schrieb Holm in einer Nachricht an einen kleinen Medienkreis. „Es war mir nicht bewusst und ich habe Signale nicht erkannt, was meinen Fehler weder entschuldigt noch mindert“, so Holm. Es tue ihm von tiefstem Herzen leid, dass er andere mit seinem Handeln in Bedrängnis gebracht oder sogar verletzt habe. „Hierfür möchte ich mich vor allem bei den betroffenen Frauen entschuldigen.“ Er habe Gespräche geführt, um zu verstehen und zu lernen. „Mir ist dabei klar geworden: Dieses Verhalten passt nicht zu meinem eigenen Selbstverständnis“, so Holm. Er habe selbst zwei Töchter und sei auch dadurch für das Thema sehr sensibel, sagte Holm im Gespräch mit WEIN+MARKT. Er müsse nun verantwortlich denken und wolle mit seinem Schritt dafür sorgen, dass sein Verhalten nicht auf den Verband zurückfalle. Vor einigen Tagen habe eine Facebook-Gruppe das Thema grundsätzlich aufgegriffen. Holm war seit 2017 Präsident der Deutschen Sommelier-Union e.V. 2020 war er zum Generalsekretär der ASI und damit zum ersten deutschen Vorstandsmitglied der internationalen Sommeliervereinigung gewählt worden.