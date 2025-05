Pellegrini holt sich Verstärkung

Manuel Becker (Jahrgang 1986) unterstützt seit 1. Oktober das Vertriebsteam der Stephan Pellegrini GmbH. Das hat die Importagentur aus Landau/Pfalz in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Seine Hauptaufgaben bei seinem neuen Arbeitgeber umfassen die Beratung und Begleitung verkaufsfördernder Maßnahmen für die Fachhandelskunden sowie die Unterstützung von Fachgroßhändlern bei der Belieferung der Gastronomie. „Gerade in schwierigen Zeiten wollen wir unsere Kunden bestmöglich betreuen und freuen uns, mit Manuel Becker einen so kompetenten Mitarbeiter gewonnen zu haben“, erklärt Firmenchef Stephan Pellegrini. Manuel Becker hat nach seiner kaufmännischen Ausbildung in den vergangenen 15 Jahren verschiedene Stationen in der Wein-, Feinkost- und Getränkebranche durchlaufen und war zuletzt in leitender Funktion im Vertrieb bei der Jacopini Import GmbH in Neunkirchen tätig. -red-