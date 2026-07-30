Pellegrini verstärkt Einkauf

Seit Anfang März ist Luis Glunk für die Stephan Pellegrini GmbH, Landau, im Einsatz. Dort hat er die Verantwortung für die Bereiche Einkauf und Direktimport übernommen, informiert das Unternehmen. Glunk hat in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert und verfügt über ein WSET-Diplom auf Level 3. Zuletzt war er, so Pellegrini, in der Geschäftsleitung der Cenneto GmbH in Heidelberg tätig, wo er unter anderem den Einkauf und die Optimierung betrieblicher Abläufe verantwortete. Mit der Personalie setze Pellegrini die umfassende Modernisierung des Unternehmens fort. In den vergangenen eineinhalb Jahren habe man unter anderem das Enterprise-Resource-Planning-System gewechselt, Cloud-Telefonie sowie ein Content-Management- und ein Customer-Relationship-Management-System eingeführt, Arbeitsprozesse konsequent optimiert und digitalisiert. Glunk solle nun insbesondere den Einkauf und das Direktimportgeschäft datenbasiert weiterentwickeln. Dazu zähle auch der Einsatz KI-gestützter Lösungen zur Bedarfs- und Bestelloptimierung. „Luis Glunk bringt eine für uns besonders wertvolle Kombination aus Weinleidenschaft, fachlicher Kompetenz und digitalem Verständnis mit. Damit wollen wir die Warenverfügbarkeit weiter verbessern, Abläufe beschleunigen und noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren“, sagt Pellegrini-Geschäftsführer Ralph Eichelser. -red-