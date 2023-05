Pernod Ricard beendet Russland-Geschäft

Der weltweit zweitgrößte Produzent von Premium-Spirituosen Pernod Ricard hat nach eigenen Angaben bis Ende April sämtliche Russland-Exporte eingestellt. Der Konzern, der sich ursprünglich dem internationalen Russland-Embargo angeschlossen hatte, war in die Kritik geraten, nachdem er zeitweise seine Lieferungen wieder aufgenommen hatte. Das hatte insbesondere in Schweden, wo Pernod Ricard mit Absolut Vodka eine seiner Hauptmarken produzieren lässt, zu Boykotten geführt. In einer Stellungnahme von letztem Freitag führte das Unternehmen aus, dass die Lieferungen die 300 Mitarbeiter vor Ort in Russland vor dem Vorwurf des „vorsätzlichen Bankrotts“ und entsprechenden strafrechtlichen Sanktionen habe schützen wollen. Der Abverkauf von Lagerbeständen lokaler Marken durch ein kleines Team werde in wenigen Monaten abgeschlossen sein. -peg-