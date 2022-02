Pernod Ricard meldet starke Halbjahreszahlen

„Rekordverdächtiger Umsatz“ – mit diesem Kurzstatement lässt der börsennotierte französische Getränkeriese Pernod Ricard aufhorchen. Der Umsatz im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres (Juli bis Dezember 2021) belief sich auf 5,959 Milliarden Euro, mit einem organischen Wachstum von plus 17 Prozent, geboostert durch einen günstigen Währungseinfluss. Wie der Getränkeriese mitteilte, erreichte der Gewinn aus dem laufenden Geschäft in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 1,998 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 22 Prozent entspreche. Der Umsatz stieg dabei in allen Regionen. Mit plus 14 Prozent verzeichnete Pernod Ricard ein dynamisches Wachstum in der Region „Amerikas“, vor allem in den USA, Brasilien und im Travel Retail. Für Asien meldete das Unternehmen ein Wachstum von 16 Prozent, angetrieben von China, Indien und der Türkei. Europa wuchs mit plus 21 Prozent ebenfalls sehr dynamisch mit guten Ergebnissen in der gesamten Region, mit einem Aufschwung in Spanien, Frankreich und im Travel Retail sowie einer anhaltenden Dynamik in Osteuropa. Nach strategischen internationale Marken und Spezialitätenportfolio analysiert, ergibt sich ein starkes Momentum für Markenspirituosen, aber ein schwaches erstes Halbjahr (- 6 Prozent) für die Weine. -red-