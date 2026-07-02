Pettermann wieder Präsident

Der Elsässer Weinbauverband (CIVA) hat mit Didier Pettermann am 26. Juni 2026 einen neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Serge Fleischer an. Es ist die zweite Amtszeit für Pettermann, der den Posten bereits von 2016 bis 2021 innehatte. Laut französischen Medienberichten strebt der neue Präsident eine Co-Präsidentschaft mit dem Verband der elsässischen Weinbauern (AVA) an und möchte sich vorrangig der Forschung und Entwicklung im Weinbau angesichts des Klimawandels widmen sowie die Kommunikationsarbeit für elsässische Weine verstärken. Auch auf „vielversprechende, weniger sichtbare, Exportmärkte“, möchte sich Pettermann künftig konzentrieren. -red-