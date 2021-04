Pfälzer Weißburgunder im Test

Mit dieser spontanen Äußerung überraschte einer unserer Verkoster bereits am ersten Tag der großen Verkostung zum Thema Pfälzer Weißburgunder, die WEIN+MARKT in Kooperation mit dem Pfalzwein e.V. im März organisierte.

Coronabedingt musste auch diese Probe mit sehr viel weniger Prüfern und viel mehr Zeitaufwand als üblich durchgeführt werden. Das verschaffte den zufriedenen Teilnehmern aber das Vergnügen, in kleiner Runde zwei volle Tage Pfälzer Weißburgunder verkosten zu dürfen. Denn – das sei gleich vorweggenommen – es hat einen Riesenspaß gemacht.

Der Weißburgunder oder Pinot Blanc oder Pinot Bianco gehört zu den ältesten und wertvollsten Rebsorten in Europa. Die Wissenschaft geht davon aus, dass er bereits im 14. Jahrhundert unter diesem Namen (bzw. auch Klevner genannt) kultiviert wurde. Angeblich hat der Weiße Burgunder immer in Konkurrenz zum Chardonnay gestanden, dem oft das bessere Säuregerüst zugesprochen wird. Da heute aber viele Weinliebhaber mit der Säure ein Problem haben, rückt er mehr und mehr in den Fokus der Verbraucher.

In Deutschland steht der bisher meist als „neutral“ und „zurückhaltend“ im Aroma beschriebene Weißburgunder teilweise noch im Schatten des sehr erfolgreichen Grauburgunders, aber er findet immer mehr Freunde, vor allem in der Pfalz, und die Rebfläche wächst seit Jahren kontinuierlich. Viele Konsumenten wissen noch gar nicht, dass die Pfalz ein Burgunderland ist. Mit 4.114 ha (2020) stehen auf mehr als 26 % der Weißweinfläche der Pfalz die weißen Burgundersorten Chardonnay, Grauburgunder und Weißburgunder, dem alleine schon 1.391 ha gehören. Nimmt man den Blauen Spätburgunder dazu, sind 24,5 % der gesamten Pfälzer Rebfläche mit Burgundersorten bepflanzt. Damit werden diese nur vom Riesling übertroffen, der in 25 % der Pfälzer Weinberge wächst. Der Weißburgunder ist höchstwahrscheinlich durch eine Mutation des Grauburgunders entstanden, der seinerseits wiederum aus dem Spätburgunder mutiert sein soll. Generell sind die Burgunder eine ausgesprochen mutationsfreudige Familie. Es kommt nicht selten vor, dass an ein und derselben Traube drei verschiedene Beerenfarben zu finden sind: blau, bronze und grüngelb.

Unsere Verkostung am 11. und 12. März hat gezeigt, dass die Pfälzer Winzer es ausgezeichnet verstehen, mit dem Weißburgunder umzugehen. Die Weine des Jahrgangs 2020 überzeugten durch sehr homogene Qualität und eine ebenso homogene Charakteristik. Die älteren Jahrgänge bewiesen eindrucksvoll, dass der Weißburgunder auch das Zeug zu großen Weinen hat. Wer den richtigen Lesezeitpunkt erwischt und die Holzarbeit im Keller beherrscht, kann sehr charakterstarke und langlebige Weine erzeugen, die am Gaumen alles andere als neutral oder gar beliebig sind. In der Blindprobe mit mehr als 200 Weinen entdeckten wir von schlanken, geradlinigen, spritzig-frischen easy-drinking-Weinen mit ausgeprägten Primäraromen (vor allem Zitrusnoten) über elegante, extraktreiche Weine mit Schmelz aus physiologisch reifem Lesegut bis hin zu dichten, kräftigen, wuchtigen, komplexen, langlebigen Essensbegleitern mit mehr oder weniger ausgeprägten Holzaromen alle Facetten, die sich nur aus einer wirklich edlen Rebsorte herausarbeiten lassen.

Sogar in Literflaschen, die mit 30 Mustern in der Verkostung vertreten waren, fanden wir mehr als durchschnittliche Qualitäten, weshalb wir im Anschluss nicht nur die Topscorer aufführen, sondern auch die besten Weine in Literflaschen abbilden. Für den Handel sind immer auch Weine interessant, die sich durch ein besonderes Preis-Qualitäts- Verhältnis auszeichnen. Auch in dieser Kategorie sind wir fündig geworden – unsere Empfehlungen dazu finden Sie ebenfalls auf den folgenden Seiten.

„Best of Show“ schließlich sind interessanterweise nicht die jungen und frischen Weine. Gesamtsieger unseres umfassenden Castings wurde ein 2018er Edesheimer Forst vom Wein- und Sektgut Diehl. Die Plätze zwei bis sechs belegen vier Weine aus dem Jahrgang 2019 und ein weiterer aus 2018. Erst dann folgt eine Reihe jugendlicher Weine aus dem Jahr 2020. Dies ist ein sehr bemerkenswertes Ergebnis vor dem Hintergrund, dass viele Experten dem Weißburgunder Reifeund Lagerfähigkeit gar nicht zutrauen würden. Im Anschluss finden Sie die Favoriten des Teams WEIN+MARKT.

KLAUS HERRMANN