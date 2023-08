Pfalz liest für Federweißen

In der Pfalz sind am 14. August 2023 die ersten Trauben für Federweißen mit 74 Grad Oechsle aus frühreifen Sorten wie Solaris und Ortega gelesen worden. Das meldet das Deutsche Weininstitut (DWI), das den Zeitpunkt des diesjährigen Lesestarts etwa im langjährigen Durchschnitt verortet. Dem DWI zufolge dürfte der Beginn der Hauptlese früher Sorten wie Müller-Thurgau auf Anfang September fallen, Burgundersorten als Sektgrundwein könnten noch im August gelesen werden. Je nach Anbaugebiet könnte die Riesling-Lese Mitte bis Ende September beginnen. Die Situation in den Weinbergen sei insgesamt gesehen recht gut. Trotz großen Befallsdrucks hätten die Winzer etwaige Probleme mit Oidium in den Griff bekommen. Das DWI geht von einem qualitativ guten Weinjahrgang 2023 aus. -red-