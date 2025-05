Philipp Reher zurück zu Globalwine

Philipp Reher hat nach vier Jahren in der Funktion als Verwaltungsratspräsident der Globalwine AG in Zürich zum 1. April 2024 dort wieder die operative Verantwortung als CEO übernommen. Dies teilte die Muttergesellschaft von Globalwine, die Hamburger Hawesko Holding SE, mit. Reher hatte bereits von 2015 bis 2020 diese Position inne. Der bisherige Geschäftsführer, Geri Theiler, habe sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen und einen damit verbundenen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, so die Unternehmensmeldung. Seit 2020 war Philipp Reher als Geschäftsführer der Wein Wolf GmbH in Bonn tätig, die wie Globalwine zum B2B-Segment von Hawesko gehört. Seine dortigen Aufgaben werden bis auf weiteres von seinem Geschäftsführungskollegen Philipp Gericke übernommen. Die Globalwine AG wurde 1998 gegründet. Mit einem Fokus auf dem Import internationaler Weine und Kernkompetenzen in Bereichen wie Champagner (Taittinger), Argentinien (Dieter Meier), Spanien (Juan Gil, Miguel Torres) und Italien (Argentiera, Ceretto, Livio Felluga) erzielt das Unternehmen nach Angaben der Holding einen Umsatz von 19 Millionen Schweizer Franken (19,4 Mio. Euro) und beschäftigt mehr als 20 Mitarbeitende. -red-