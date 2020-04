Piccini macht Mut

Mario Piccini



Auf quasi allen Kanälen leisten die Tenute Piccini Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise. Mit einem TV-Werbespot, der im italienischen Fernsehen an Ostern zur Prime Time ausgestrahlt wurde, fand das familiengeführte Unternehmen aus Castellina in Chianti Worte des Zuspruchs für die von der Corona-Pandemie besonders stark getroffenen Italiener. „Alles wird gut“, lautete der Tenor des Spots, der im nationalen Fernsehen ausgestrahlt wurde und von weiteren Anti-Corona-Maßnahmen flankiert wird. So spendet Piccini etwa 1 Euro je Flasche aus dem Verkauf seiner Ätna-Linie Torre Mora, die über das E-Commerce-Portal Tannico angeboten wird, an das Sacco-Krankenhaus in Mailand. Zudem überreichte Piccini 30.000 Mundschutzmasken an den Zivilschutz der Regionen Toskana, Ligurien und Lombardei. -red-