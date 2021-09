+++ Pino-Magma-Absatz liegt „im Plan“: Bei der zweiten ordentlichen Generalversammlung, die am 15. September in Oberbergen über die Bühne ging, zeigte sich die Pino Magma eG „sehr zufrieden“ mit dem Geschäftsverlauf im Jahr 2020. Laut Thomas Weiler, der neben Kolja Bitzenhofer als Vorstand des Unternehmens fungiert, verkauften die an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligten Betriebe im vergangenen Jahr insgesamt 52.000 Flaschen Pino Magma in der Basis-Version sowie weitere 5.000 Flaschen in der Reserve-Version. Pro verkaufter Flasche Pino Magma zahlen die Mitgliedsbetriebe 1 Euro (Basis-Version) bzw. 2 Euro (Reserve-Version) Lizenzgebühr an die Pino Magma eG, die dadurch im vergangenen Jahr 62.000 Euro einnahm. Im Jahr zuvor waren es 46.000 Euro gewesen. „Wir liegen mit der Entwicklung voll im Plan – und das, obwohl im Jahr 2020 mit den Corona-Einschränkungen die Gastronomie als wichtiges Kundensegment nur sehr eingeschränkt die Weine nachgefragt hat“, erklärte Weiler. Umso zufriedener zeigten sich die Vorstände, dass mit den höheren Einnahmen neue Gelder in den Markenaufbau und in gezielte Werbemaßnahmen (z. B. eine Social-Media-Influencer-Kampagne und eine Anzeigenserie in Fachmagazinen) investiert werden konnten. Sie kündigten zudem eine Veranstaltung für die Weingüter und Winzergenossenschaft am Kaiserstuhl an, die noch keinen Pino-Magma-Wein produzieren. „Je mehr Betriebe mitmachen, umso schneller wird die Marke bekannt und erfolgreich“, so Bitzenhofer. Bisher mischen bei dem betriebsübergreifenden Markenkonzept 14 Betriebe mit, die Pino Magma als Premium-Burgunder mit klarer regionaler Herkunft (Kaiserstuhl) und individueller Note positionieren und damit über die Grenzen der Region hinaus punkten wollen. Das Konzept beinhaltet, dass jeder der beteiligten Betriebe seinen eigenen Pino Magma nach bestimmten vorgegebenen Kriterien produziert und auch unter seinem eigenen Label vertreibt. Verbindend und verbindlich ist, dass es sich dabei um trocken ausgebaute Cuvées aus Grau- und Weißburgunder vom Kaiserstuhl handelt (mehr dazu auf www.wein-und-markt.de). -wer-