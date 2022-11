Populäre Pfalz-App

Die App „Zum Wohl. Die Pfalz“, die von der Gebietsweinwerbung Pfalzwein e.V., Neustadt an der Weinstraße, lanciert wurde, ist seit ihrem Start im März dieses Jahres bereits 25.000 Mal heruntergeladen worden. Joseph Greilinger, Geschäftsführer von Pfalzwein e.V., hob auf der diesjährigen Herbstpressekonferenz der Anbauregion Pfalz den Erfolg der App hervor. Diese löste den gedruckten Weinfestkalender ab, der bis dahin als Pfälzer Bibel bekannt war. Neben Terminen sind nützliche Zusatzinfos in der App enthalten, etwa Informationen zu Weinbaubetrieben sowie eine Übersicht der besten Winzerstuben, Vinotheken und Restaurants in der Pfalz. -ac-