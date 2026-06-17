Präsidentin für Weinbauverband Franken

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Mit Barbara Becker steht erstmals in der Geschichte des Fränkischen Weinbauverbands eine Präsidentin an der Spitze. Sie wurde am 8. Juni im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Verbands gewählt. Bei der Veranstaltung in Ochsenfurt wurde auch Artur Steinmann verabschiedet, der nach 17 Jahren im Amt als Präsident an Becker übergibt. „Artur Steinmann ist ein Botschafter Frankens und steht für die richtige Mischung aus Fröhlichkeit und Ernsthaftigkeit – mit Charme, Klarheit und Empathie“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in seiner Laudatio für den scheidenden Präsidenten. Steinmanns Nachfolgerin ist laut Pressemitteilung des Weinbauverbands 56 Jahre alt und vertritt mit der CSU den Stimmkreis Kitzingen im Bayerischen Landtag. Sie ist als selbstständige Unternehmensberaterin tätig und selbst Nebenerwerbswinzerin. Nun stehe mit Barbara Becker „deutschlandweit erstmals eine Frau an der Spitze eines Weinbauverbands“, informiert Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands. Neben der Präsidentin wählten die Mitglieder des Fränkischen Weinbauverbands vier Vizepräsidenten: Frank Dietrich (Winzer Sommerach) und Claus Hochrein (Winzergemeinschaft Franken) vertreten die fränkischen Winzergenossenschaften. Den VDP Franken vertritt Thilo Heuft (Staatlicher Hofkeller Würzburg) und die Winzergruppierung Fränkisches Gewächs Daniel Scheinhof (Weingut Kohlmann-Scheinhof). Sowohl die Präsidentin wie auch die Vizepräsidenten wurden für eine Dauer von vier Jahren gewählt. -red-