Prof. Dipl.-Kfm. Karl Bayer wird 85

© Hochschule Geisenheim

Bereits vergangenen Monat feierte Prof. Dipl.-Kfm. Karl Bayer, viele Jahre Dekan des Fachbereichs Weinbau und Getränketechnologie in Geisenheim (damals zur Fachhochschule Wiesbaden gehörend) und Träger des Professor-Müller-Thurgau-Preises, seinen 85. Geburtstag. Prof. Bayer war von 1976 bis 1982 und dann wieder von 1990 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 Dekan des damaligen Fachbereichs Weinbau und Getränketechnologie und trieb in dieser Zeit maßgeblich die Internationalisierung und den Ausbau des Studienbereichs Weinbau und Oenologie voran. Es war seinerzeit ein Novum in der europäischen Hochschulwelt, als Prof. Bayer die Geisenheimer Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs Weinbau und Oenologie an das italienische Agrarinstitut San Michele im Trentino exportierte und damit den Weg frei machte für den noch heute existierenden deutsch-italienischen Doppel-Bachelor. In der Forschung konzentrierte sich der Winzersohn, der selbst mehr als zwei Jahrzehnte ein Weingut im Nebenerwerb führte, seit Ende der 1980er Jahre auf die Absatzchancen und das Marktpotenzial ökologischer Weine und war damit national Vorreiter. Er erhielt für seine Arbeit 1991 den Ersten Umweltpreis der Firma Tengelmann – damals schon in seinem Projektteam: Prof. Dr. Randolf Kauer, der heute die weltweit noch immer einzige Professur für ökologischen Weinbau an der Hochschule Geisenheim bekleidet. -red/he-