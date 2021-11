Projekt #SOLIDAHRITÄT vielversprechend angelaufen

In unserer faxline extra vom 21. Juli berichteten wir, dass die Dagernova Weinmanufaktur/Ahr Winzer eG, die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr und weitere führende Akteure aus dem Weinbaugebiet Ahr die Idee für die Kreation eines Gemeinschaftsweins hatten, dessen Verkaufserlös dem Vereinwineregion needselp forebuilding e.V. zugutekommen soll. Inzwischen hat das Gemeinschaftsprojekt Gestalt angenommen. Wie der Dagernova-Vorstandsvorsitzende Dominik Hübinger gegenüber WEIN+MARKT erklärt, sollen in einem ersten Schritt unter der Bezeichnung #SOLIDAHRITÄT zwei Weine auf den Markt kommen, die preislich bei 7,49 Euro (UVP) angesiedelt sind: ein Riesling und eine Rotweincuvée. Die beiden 2020er Qualitätsweine stammen allerdings nicht von der Ahr, sondern aus Rheinhessen. Der Grund: An der Ahr waren schon vor der Flutkatastrophe die verfügbaren Mengen knapp. Durch die verheerenden Hochwasserschäden wurden sie weiter dezimiert. Hübinger, der sich federführend um das Projekt kümmert, sprach deshalb mit zahlreichen Kollegen und bat sie um Unterstützung. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend gewesen. Alle Gesprächspartner hätten sich bereit erklärt, zu helfen. Und die Weinkontrolle habe die Verwendung des Namens #SOLIDAHRITÄT abgesegnet, auch wenn die Weine nicht von der Ahr stammen. Schließlich entschloss man sich, das Angebot der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Freyburg/Unstrut) anzunehmen, die für die Aktion je 100.000 l Riesling und Rotwein spendete. Das entspricht der Gesamtmenge von 260.000 Flaschen (à 0,75 l). Kostenlos abgefüllt werden die beiden Weine von der Kellerei Peter Mertes (Bernkastel-Kues), die laut Hübinger auch die Flaschen, Etiketten, Verschlüsse, Kartons und sonstigen Materialien „zum Nulltarif“ zur Verfügung stellt. „Wir haben an verschiedene Handelspartner insgesamt schon eine sechsstellige Flaschenzahl verkauft, obwohl die Weine noch gar nicht abgefüllt sind“, freut sich Hübinger, der dabei lobend erwähnt, dass auch die Handelspartner beim Verkauf der Weine auf ihre Spannen verzichten. Mitte August sollen die Weine in den Läden verfügbar sein. Sollten alle Flaschen verkauft werden, käme durch die Aktion eine Spendensumme von knapp 1,95 Mio. Euro zusammen, die in den Wiederaufbau des Weinbaus und der Weinbaubetriebe an der Ahr fließen sollen. Ob weitere #SOLIDAHRITÄT-Weine folgen, steht derzeit noch in den Sternen. Die Bereitschaft aus dem Produzentenlager, zusätzliche Weinmengen zu spenden, ist jedenfalls vorhanden. -wer-