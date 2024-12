Projekt zu Weinbergsböden gestartet

Mit dem „Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) CarboVino” startet ein gemeinsames Projekt des Fair and Green e.V., Verband für nachhaltigen Weinbau, und der biologischen Anbauverbände Demeter, Bioland und Naturland. Ziel sei die Entwicklung, Anwendung und Dokumentation von Best Practice-Beispielen für Humusaufbau und Kohlenstoffspeicherung in Weinbergsböden in drei großen Modellregionen Deutschlands, heißt es in einer Mitteilung. Das Projekt beinhaltet die Bildung von insgesamt drei regionalen Netzwerken. Dabei sollen fünf ökologisch-zertifizierte und sieben als nachhaltig zertifizierte Betriebe Daten und Erfahrungen beisteuern. Das Netzwerk integriert Unternehmen unterschiedlicher Größe und Bewirtschaftungsformen an der Mosel, in Rheinhessen/Pfalz und Baden/Württemberg. Das Projekt ermöglicht so einen intensiven Wissensaustausch, der durch die Betriebsberater sowie ein übergreifendes Beratungsgremium unterstützt wird. Das Projekt wird durch Mittel der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gefördert. -red-