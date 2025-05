+++ Prominente Neuzugänge bei Amka: Das Weingut Schloss Vollrads, Oestrich-Winkel, arbeitet künftig auf dem deutschen Markt mit einem zusätzlichen Vertriebspartner zusammen. „Ende April wird die Amka Group unsere Weine mit in ihr Portfolio aufnehmen“, hat Stefan Färber, nationaler Vertriebsleiter des traditionsreichen Rheingauer VDP-Betriebs, gegenüber WEIN+MARKT angekündigt. Durch die neue Partnerschaft vergrößere die Amka Group, die in Harrislee mit der Amka GmbH eine deutsche Tochtergesellschaft betreibt, ihr bereits umfangreiches Portfolio und biete ihrer Kundschaft eine noch breitere Auswahl an erstklassigen Weinen. Schloss Vollrads eröffne die Kooperation die Möglichkeit, eine größere Zielgruppe zu erreichen. Dieser strategische Schritt verdeutliche das Bestreben beider Partner, ihre Marktpräsenz zu erweitern. Bisher sind die Weine von Schloss Vollrads hierzulande über verschiedene regionale Distributionspartner vertrieben worden. Die Zusammenarbeit mit diesen regionalen Vertriebspartnern bleibe unabhängig von der neuen Partnerschaft mit Amka weiter bestehen, betont Weinguts- direktor Ralf Bengel gegenüber WEIN+MARKT. Zunächst solle sich die Kooperation mit der Amka Group nur auf den deutschen Markt konzentrieren. Ob noch andere Länder wie Dänemark hinzukommen, sei offen. Im gerade erst erschienenen Sortimentskatalog 2024/25 von Amka taucht bereits eine Auswahl an Weinen von Schloss Vollrads auf. Darüber hinaus ist dort mit Kendall-Jackson aus Kalifornien ein weiterer Neuzugang vertreten. Zudem offeriert Amka jetzt auch Weine aus dem Beaujolais von der Domaine du Clos du Fief. Grundsätzlich bildet Amka in dem neuen, einem kompletten Relaunch unterzogenen Katalog erstmals sein komplettes Portfolio ab. -wer-