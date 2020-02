ProWein 2020 wird verschoben

Jetzt ist es offiziell: Die Messe Düsseldorf GmbH verschiebt die ProWein 2020, die eigentlich vom 15. bis 17. März auf dem Düsseldorfer Messegelände stattfinden sollte. Das hat die Messe Düsseldorf am Nachmittag des 29. Februar in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Wie es darin weiter heißt, werde „in enger Abstimmung mit allen beteiligten Partnern zeitnah über einen alternativen Messetermin beraten, um größtmögliche Planungssicherheit zu garantieren“. Mit der Verschiebung reagieren die Verantwortlichen auf die zunehmende Verbreitung des Coronavirus. „Damit folgen wir der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung, bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen die Prinzipien des Robert-Koch-Instituts zu berücksichtigen. Aufgrund dieser Empfehlung und der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl von Infizierten auch in Europa hat die Messe Düsseldorf die Lage neu bewertet. Hinzu kommt die Verunsicherung zahlreicher Aussteller und Besucher der ProWein und die komplizierte Reisesituation insbesondere für internationale Kunden“, erklären die Düsseldorfer. „Diese Entscheidung ist allen Beteiligten nicht leichtgefallen. Aber die Verschiebungen zum jetzigen Zeitpunkt sind für die Messe Düsseldorf und ihre Kunden angesichts der immer dynamischeren Entwicklungen erforderlich“, erläutert Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf und Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Düsseldorf GmbH. -red-