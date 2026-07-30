ProWein 2027 nimmt Form an

Die Hallenaufplanung für die ProWein 2027 beginnt am 1. August 2026. „Unternehmen, die sich bereits angemeldet haben, schaffen die besten Voraussetzungen, damit ihre Standplatzwünsche bei der Planung berücksichtigt werden können“, informiert die Messe im Juli-Newsflash. Die Stand-Anmeldung für 2027 ist jedoch auch weiterhin möglich. „Wer sich jetzt registriert, wird frühzeitig in die laufende Planung einbezogen und erhöht die Chancen auf eine Platzierung, die den individuellen Anforderungen des Messeauftritts bestmöglich entspricht“, teilt die ProWein mit. Hinsichtlich der Hallenplanung geben die Messe-Macher bekannt, dass der Bereich ProSpirits vollständig in Halle 6 umzieht. Außerdem habe die Ankündigung des neuen Formats Discovery Zone, das 2027 erstmals stattfinden soll (s. faxline 29/2026), bereits zahlreiche Anfragen ausgelöst. Bewerbungen dafür sind ebenfalls weiterhin möglich. -red-