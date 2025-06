ProWein lanciert Business Forum

Die ProWein präsentiert mehr als ein umfassendes, globales Wein- und Spirituosenangebot. Als Leitmesse der internationalen Branche gehe es auch darum, aktuelle Themen und Trends zu identifizieren. Das ProWein Business Forum widme sich deshalb in neuer Rolle in Halle 16 aktuellen Branchenthemen, die angesichts vielfältiger Herausforderungen von besonderer Relevanz seien, heißt es in einer Mitteilung der Düsseldorfer Messegesellschaft. „Das neue Business Forum soll der Weinbranche Orientierung geben und alternative Wege aufzeigen", erklärt Peter Schmitz, Direktor der ProWein. „Wir reagieren damit auf den Wunsch vieler Aussteller und Besucher nach mehr Austausch zu aktuellen Business-Themen." Organisiert und moderiert wird das Business Forum von der amerikanischen Weinexpertin Cathy Huyghe. Sie ist preisgekrönte Journalistin, Forbes-Kolumnistin, erfolgreiche Unternehmerin im Bereich Weintechnologie sowie Mitbegründerin und CEO von Enolytics, einem datengesteuerten Business-Intelligence-Anbieter für Getränkehersteller auf der ganzen Welt. Am ProWein-Sonntag wird sich alles um den Weinkonsumenten der Zukunft drehen. Der ProWein-Montag rückt dann unter dem Motto „I am a buyer and I’m here to learn …" das moderne Weinmarketing in den Fokus. Verschiedene Sessions widmen sich der optimalen Nutzung der ProWein selbst, dem Einsatz von KI im Weinhandel sowie dem Einsatz von Social Media für die Branche mit Schwerpunkt auf dem Kanal TikTok. Am ProWein-Dienstag steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Dabei geht es unter anderem um alternative Rebsorten und die Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Weinregionen. Außerdem werden Auszüge aus dem aktuellen ProWein Business Report präsentiert. Das detaillierte Programm wird ab Februar auf der Homepage der ProWein zu finden sein. -red-