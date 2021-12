ProWein-Macher starten Ticket-Verkauf

Michael Degen

Die Veranstalter der ProWein in Düsseldorf sehen sich „auf Kurs“ – trotz der aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona. Die Vorbereitungen auf die Internationale Fachmesse, die von 27. bis 29. März 2022 über die Bühne gehen soll, laufen nach Angaben der Messe Düsseldorf „auf Hochtouren“. Wie die ProWein-Macher am 8. Dezember mitteilten, ist die detaillierte Aufplanung der 13 Messehallen kurz vor dem Abschluss und die Online-Ausstellerdatenbank so gut wie fertiggestellt. Die Organisatoren rechnen für die kommende Ausgabe der Messe mit 5.500 Ausstellern. Ab sofort können sich Fachbesucher unter dem Link www.prowein.de/1130 ihr Ticket für die ProWein 2022 sichern (Kosten: 50 Euro). Anders als in früheren Jahren ist der Ticketkauf allerdings ausschließlich online – und nicht vor Ort in den Messeeingängen – möglich. Eine zentrale Rolle bei den Vorbereitungen spiele das Thema COVID-19, erläutert die Düsseldorfer Messegesellschaft, die deshalb auf das PROTactio-Hygienekonzept setzt, „das sich bei anderen Fachmessen in Düsseldorf bereits bestens bewährt hat“. Außerdem weisen die ProWein-Macher darauf hin, „dass Messen Businessplattformen sind und damit nicht den Sicherheits- und Hygieneregeln von Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen unterliegen“. Im Zentrum von PROTaction steht das 3G-Prinzip. Zutritt zur ProWein haben demnach nur Geimpfte, Genesene und Getestete. „Wir sind sehr gut vorbereitet und können alle gesetzlichen Auflagen auf dem Messegelände konsequent umsetzen. Alle Maßnahmen – ob die Zugangskontrollen an den Eingängen oder die Einhaltung der AHA-Regeln in den Hallen – tragen wesentlich zur Sicherheit der Aussteller, Besucher und Journalisten bei. Auch in Zeiten der Pandemie bieten wir unseren Ausstellern und Besuchern eine perfekte Plattform, die Platz zum Informationsaustausch, Networking und Verkosten ermöglicht“, unterstreicht Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf. -red-