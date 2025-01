ProWein mit Hotelbuchungsplattform

Die Messe Düsseldorf reagiert mit Blick auf die kommende ProWein auf die hohen Hotelzimmerpreise in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mithilfe einer Buchungsplattform. Diese ist in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Kuoni Tumlare entstanden und unter www.prowein.de/1771 zu erreichen. Wie die Messe in einer Pressemitteilung betont, stünden „zahlreiche Zimmerkontingente in Messenähe zu attraktiven Preisen zur Verfügung“. Außerdem lägen die Zimmerpreise auf der Buchungsplattform teils deutlich unter den Tagespreisen vergleichbarer Hotels. Auf Anfrage von WEIN+MARKT heißt es, dass man das bereits bestehende Angebot ausbauen möchte und die Gespräche mit weiteren Hoteliers andauern. Über das Portal sind dennoch Zimmer in Städten wie Duisburg oder Wuppertal zu finden, sodass die Nutzer besser vergleichen können.

Die Hotelpreise an den Messetagen gehören zu den am häufigsten genannten Kritikpunkten des Standorts Düsseldorf, was nicht nur die ProWein betreffe, weshalb die Plattform zukünftig auch für andere Messeformate genutzt werden soll. „Wir freuen uns, dass wir unseren Ausstellern und Messegästen mit der neuen Buchungsplattform attraktive Übernachtungsangebote in Messenähe zur Verfügung stellen können", sagt Peter Schmitz, Director ProWein. „Es ist ein richtiger und wichtiger erster Schritt, und wir hoffen, dass sich bei Erfolg der Plattform noch weitere Hotels dieser Initiative anschließen werden." Die nächste ProWein findet vom 16. bis 18. März 2025 statt. -swe-