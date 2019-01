Sie haben neue Weinkonzepte, neue Marken oder neue Lieferanten, die Sie zur ProWein der Öffentlichkeit präsentieren möchten? Dann teilen Sie uns dies bis 5. Februar 2019 mit. Denn dann können wir Ihre News noch in unserem ProWein-Messeguide berücksichtigen, der in unserer März-Ausgabe enthalten ist (Erscheinungstermin: 1. März). Bitte schicken Sie Ihre Infos an: w.engelhard@fraund.de.