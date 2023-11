ProWein setzt auf Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren eines der großen Themen auf der ProWein. Bei der ProWein 2024 vom 10. bis 12. März wird das wichtige Thema noch stärker präsent sein. Neben den international agierenden Verbänden und Initiativen wie Bioland, Demeter, Ecovin, Fair’n Green, Respekt Biodyn oder Vignerons de Nature und der „Organic World“ in Halle 4 (A23-A30) werden sich zwei international führende NGO’s auf der Branchenleitmesse in Düsseldorf präsentieren: Die „International Wineries for Climate Action“ (IWCA) wird erstmals und der „Sustainable Wine Roundtable“ (SWR) zum zweiten Mal präsent sein. IWCA ist ein Zusammenschluss von rund 50 Weinproduzenten und 139 Winzern aus der ganzen Welt rund um die beiden Gründerfamilien Torres aus Spanien und Jackson aus Kalifornien. „Wir sind sehr stolz, dass wir als Partner und Freund diese so wichtige Brancheninitiative unterstützen und damit zur Dekarbonisierung des Weinsektors unseren Beitrag leisten können“, sagt Peter Schmitz, Direktor der ProWein, über die Zusammenarbeit. SWR hat heute bereits mehr als 70 Mitglieder aus der ganzen Welt, die die gesamte Wertschöpfungskette von Produktion über Vertrieb und Handel bis hin zu Logistik und Forschung abdecken. Ziele sind gemeinsame Maßnahmen in Bereichen wie Weinbergs-Chemie, Arbeitsnormen, Verpackung und Flaschengewicht sowie kohlenstoffarme Logistik – und die Entwicklung internationaler Standards. Pilzbefall bleibt eine der größten Herausforderungen nicht nur im Bio-Weinbau. Kein Wunder, dass Weinproduzenten in ganz Europa inzwischen begonnen haben, mit robusten, resistenten Rebsorten zu experimentieren. Ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Vermarktung ist die 2021 gegründete Initiative Zukunftsweine, eine Winzervereinigung rund um die Gründerinnen Eva Vollmer und Hanneke Schönhals. Heute zählt die Initiative 58 Mitglieder. Am Stand von WEIN+MARKT (Halle 4 C60) präsentiert sich die Initiative, Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2023, bereits zum zweiten Mal auf der ProWein. -red-