ProWein streicht Covid-Regeln

Bei der vom 15. bis 17. Mai 2022 stattfindenden ProWein entfallen die strikten Zugangs- und Abstandsregeln. Wie die Messe Düsseldorf mitteilte, werden sowohl die 2- oder 3-G-Beschränkungen als auch der strikte Mindestabstand gestrichen. Um den Wein- und Spirituosen-Profis aus aller Welt auch weiterhin ein gutes Gefühl zu bieten, werde die ProWein aber freiwillig an ausgewählten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen festhalten. So empfehle die Messe Düsseldorf, auf dem Gelände auch weiterhin eine medizinische Maske zu tragen sowie einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu wahren. Darüber hinaus würden Desinfektionsmittelspender bereitgestellt und häufig genutzte Kontaktflächen öfter gereinigt. Bleiben werden auch die transparenten Abtrennungen an Countern und Abstandsmarkierungen an Wartebereichen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Zudem werde etwa mit leistungsstarken Luftfilter- und Belüftungsanlagen für eine gute Durchlüftung gesorgt. Darüber hinaus stellt die ProWein eine optimierte Entsorgung der Spucknäpfe und das 60 Grad heiße Spülen der Verkostungsgläser in den zentralen Spülküchen sicher.

„Nach dieser langen Pandemiezeit steht der Aufbruch im Fokus. Denn die Zeichen der Zeit weisen eindeutig in eine Richtung – und das ist die aktive Wiederaufnahme des wirtschaftlichen Lebens. Internationale Messen spielen hier eine elementare Schlüsselrolle. Unsere zusätzlichen Hygiene- und Infektionsschutzstandards bieten hier ein hohes Maß an Schutz und sorgen für ein sichereres Gefühl“, betont Michael Degen, Executive Director Messe Düsseldorf. -kap-