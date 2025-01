ProWein-Update

Die Planungen für die 2025er ProWein (16.-18. März 2025) laufen auf Hochtouren. In einem gemeinsamen Austausch von WEIN+MARKT und der Messe Düsseldorf hieß es, dass man sich in intensiven Gesprächen mit Hoteliers befinde. Schließlich seien die Zimmerpreise einer der häufigsten Kritikpunkte an der ProWein. Außerdem habe man mit der Hallenplanung begonnen. Als erstes Detail wurde der Concept Store genannt, der nach seiner gut angenommenen Premiere im März 2024 weiterentwickelt wird und von Halle 9 in Halle 4 umziehen soll. An der komprimierten Hallenstruktur mit Gangbreite wie zuletzt 2019 halten die Planer fest (s. faxline 21/2024). Des Weiteren möchte man das Thema Besucher-Akquisition verstärkt in den Fokus rücken. -swe-