ProWine Shanghai feiert Zehnjähriges

Die ProWine Shanghai hat bei ihrem zehnten Jubiläum in China einen deutlichen Besucherzuwachs von 81,7 Prozent auf 27.363 Fachbesucher verzeichnen und damit die Vor-Corona-Zahlen von 20.640 deutlich toppen können. 51,8 Prozent der Fachleute seien aus Städten außerhalb Shanghais gekommen, so die ProWein. Peter Schmitz, Direktor der ProWein und verantwortlich für alle ProWein-World-Veranstaltungen, sagte: „Wir sind sehr froh, dass die ProWine Shanghai 2023 nach der Pandemie mit einer so hohen internationalen Beteiligung stattgefunden hat. Ich möchte allen unseren Partnern, Ausstellern und Besuchern danken, die uns in den vergangenen zehn Jahren begleitet haben und maßgeblich zum Erfolg der ProWine Shanghai beigetragen haben.“ Die ProWine Shanghai gilt als führende Fachmesse für die Wein- und Spirituosenindustrie auf dem chinesischen Festland und fand in diesem Jahr erneut zeitgleich mit der Food & Hospitality China (FHC) statt. -red-