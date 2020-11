Re-Start bei Vinatero.de

Der in Ettlingen beheimatete Spanien-Spezialist Viniberica hat seinen vor etwa zweieinhalb Jahren installierten B2C-Online-Shop www.vinatero.de noch einmal gestartet und ihn kürzlich neu aufgesetzt. Dies bestätigt Geschäftsführer Jörg Walter gegenüber WEIN+MARKT: „Wir hatten schon 2019 den Wunsch, uns im Netz noch einmal anders und besser zu präsentieren. Corona war da jetzt noch mal so eine Art Brandbeschleuniger.“ Kernkompetenz sei und bleibe Spanien. Im Wesentlichen zeige Vinatero 1:1 das Programm, dass auch via Viniberica im B2B-Geschäft an Fachhandel und Gastronomie zum Einsatz komme, erklärt Walter. „Ausnahmen sind Raritäten, etwa von Viña Tondonia, bei denen wir im Shop sonst zu oft „nicht vorrätig“ kennzeichnen müssten, weil da natürlich keine Mengen dahinterstehen können.“ Verkauf an Endverbraucher sei bisher in Ettlingen bereits in einer Art Lagerverkauf möglich gewesen. -ja-