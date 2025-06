Rekord-Beteiligung auf VieVinum

Am 27. Mai ging nach drei Messetagen die VieVinum zu Ende. Insgesamt kamen nach Aussage des Veranstalters M.A.C. Hoffmann 16.000 Besucher aus 58 Nationen in die Wiener Hofburg, um dort auf die rund 550 Aussteller zu treffen. Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) konkretisiert die Zahlen auf 1.200 Fachbesucher und etwa 500 österreichische Aussteller aus allen Anbaugebieten des Landes. Abgesehen von Österreich kamen die übrigen Anbieter großteils aus Deutschland und Griechenland, dem diesjährigen Gastland der Messe. Die ÖWM spricht angesichts der Fachbesucher-Beteiligung von einem Rekord: „Die heurige VieVinum bricht alle Rekorde! Noch nie sind so viele internationale Fachgäste unserer Einladung nach Wien gefolgt. Das ist sehr wichtig für unsere Weingüter, denn die wirtschaftliche Situation ist aktuell nicht leicht für sie. Es zeigt aber auch, wie begehrt unsere Weine inzwischen in aller Welt sind“, sagt ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke. Die VieVinum hat dabei auch ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Seminaren und Vorträgen angeboten. Darüber hinaus wurde erstmals der internationale Bacchuspreis für herausragende Verdienste um den österreichischen Wein vergeben. Er ging an Anne Krebiehl (Master of Wine) und den Sommelier Gerhard Retter. Anlässlich der Messe wurde auch die Regionalgruppe Weinviertel der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) ins Leben gerufen. Der Verband richtet sich nach eigenen Angaben konsequent auf den Herkunfts-Gedanken aus und treibt deshalb auch die Einzellagen-Klassifizierung voran. Die ÖTW Weinviertel umfassen 13 Weingüter, zusammen mit den 77 Betrieben aus anderen Anbaugebieten wächst damit die Zahl der Mitglieder auf 90. Die VieVinum findet alle zwei Jahre statt, die nächste Ausgabe wurde auf den 16.-18. Mai 2026 terminiert. In der Juli-Ausgabe berichtet WEIN+MARKT ausführlich über das Geschehen auf der diesjährigen Messe. -red-