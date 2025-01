Rekordjahr fÃ¼r Prosecco DOC

Die Prosecco DOC schließt das Jahr 2024 mit einem Rekordergebnis ab – das verkündet das norditalienische Consorzio. Gegenüber 2023 habe die Zahl der abgefüllten Flaschen um 7% zugenommen und erreichte 2024 mit 660 Mio. Flaschen einen Rekord. Damit komme Prosecco DOC auf einen Anteil von 25% an der italienischen Produktion von Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Den Wert ihrer Produktion schätzt die DOC auf 3,6 Mrd. Euro. Die Kategorie Prosecco Rosé, deren Einführung 2019 beschlossen wurde, mache 10% des Gesamtumsatzes aus. 2024 habe man davon 60 Mio. Flaschen verkauft, was einem Plus von 20% gegenüber 2023 entspricht. „Trotz der Herausforderungen, mit denen der Weinsektor konfrontiert ist, war 2024 ein positives Jahr für das Consorzio Prosecco DOC. Wir blicken mit Zuversicht und neuem Engagement auf das Jahr 2025, wohl wissend, dass unser Erfolg von den Bemühungen aller Beteiligten der Lieferkette abhängt – von den Erzeugern über die Winzer und Abfüller bis hin zu den Handelspartnern“, sagt Giancarlo Guidolin, seit Juni 2024 Präsident des Consorzio Prosecco DOC (s. faxline 24/2024). -red-