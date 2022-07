Rekordpreis für deutschen Wein von der Ahr

Am Jahrestag der Flutkatastrophe an der Ahr ist das NFT, dass das Anrecht auf eine bestimmte Flasche „Flutwein“ beinhaltet, zu einem neuen Rekordpreis von 30.000 Euro versteigert worden. Dies meldet das Deutsche Weininstitut. Der Versteigerungserlös soll dem Verein „Ahr - A wine region needs help for rebuilding e.V.“ zugutekommen. Das am 14. Juli versteigerte NFT bezieht sich auf die Flasche Nr. 14 der 99 noch verfügbaren, handnummerierten Flutwein-Flaschen aus der Schatzkammer des Weinguts Peter Kriechel, ein 2012er Spätburgunder Ahrweiler Rosenthal. Der Weingutsbesitzer war gemeinsam mit dem Marketingexperten Daniel Koller auch Initiator der Versteigerung. Gemeinsam hatten sie im vergangenen Jahr die Spendenaktion Flutwein initiiert. -red-