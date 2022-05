+++ Respekt-Biodyn-Gruppe wächst: Die europäische Winzergruppe Respekt-Biodyn hat sich zum Jahresanfang 2022 um drei namhafte Häuser erweitert. Neu dabei sind das Weingut am Stein (Franken), das neue Sektweingut Christmann & Kaufmann (Pfalz) und das Weingut Tement (Südsteiermark), das gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen Domaine Ciringa in Slowenien der Gruppe beigetreten ist. Damit erhöht sich die Anzahl der Mitglieder auf 28. Mitglied im Verein ist jeweils der Betriebsführer oder die Betriebsführerin und nicht das Weingut, weshalb die Zahl der Mitglieder und die der Weingüter divergieren. Aktuell sind 31 Weingütern aus Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn und Slowenien bei der 2007 gegründeten biodynamischen Vereinigung dabei. Die Rebfläche ist mit den Neuzugängen auf 1.035 Hektar angewachsen. „Wir haben den Anspruch, die regenerative Landwirtschaft noch bekannter zu machen und möglichst viele Winzerinnen und Winzer dafür zu begeistern. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn so renommierte und wegweisende Betriebe unserer Einladung folgen und sich uns anschließen“, so Respekt-Obmann Michael Goëss-Enzenberg vom Südtiroler Weingut Manincor. -red-