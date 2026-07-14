Ress verpflichtet Höfferle

Das Weingut Balthasar Ress, Hattenheim (Rheingau), möchte seinen Vertrieb ausbauen und hat deshalb sein B2B-Vertriebsteam zum 1. Juli mit Juan M. Höfferle verstärkt. Er soll bei dem Unternehmen an der Seite von Marius Baumeister unter der Vertriebsleitung von Markus Roll arbeiten. Höfferle, seines Zeichens Diplom-Kaufmann und gelernter chemisch-technischer Assistent, bringt langjährige Erfahrung aus dem nationalen und internationalen B2B-Vertrieb, dem Key Account Management sowie der Betreuung von Handel und Gastronomie mit – insbesondere aus der über zwei Jahrzehnte währenden Arbeit im elterlichen Betrieb, dem Hamburger Südamerika-Spezialisten Höfferle. „Juan M. Höfferle ist Teil einer Vertriebsoffensive, die wir jetzt in den kommenden Monaten umsetzen werden und im Rahmen derer das Team um mehrere Personen ergänzt werden wird“, erläutert Christian Ress, Geschäftsführer des Hattenheimer Weinguts. Und weiter: „Diese Offensive unterstreicht das Vertrauen der Familie in die Marke Balthasar Ress und ihr Marktpotential sowie in die Qualität unserer Weine." -red-