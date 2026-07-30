Rheinhessen schärft Profil

Der Rheinhessenwein e.V., Alzey, hat auf einer Zukunftswerkstatt genannten Veranstaltung mit rund 40 Vertreterinnen und Vertretern aus Weinbau, Vermarktung, Tourismus und weiteren Bereichen der Branche die „Weinwerbestrategie 2030+“ vorangebracht. Dabei wurde die folgende Vision formuliert: „Rheinhessen ist die führende Weinregion Deutschlands – geprägt von starken Herkünften, mutigen Ideen und gelebter Zusammenarbeit“, teilt die Gebietsweinwerbung mit. Im laufenden Strategieprozess habe die Zukunftswerkstatt in Uelversheim einen wichtigen Meilenstein markiert, heißt es weiter. Die dort angebrachten Anregungen würden nun in die Finalisierung der Strategie einfließen. Das Ziel sei es, die Wertschöpfung der rheinhessischen Weinwirtschaft nachhaltig zu stärken, Märkte und Zielgruppen konsequent zu bearbeiten und Rheinhessen als moderne, innovative und qualitätsorientierte Weinregion sichtbarer zu machen. Dafür hat die Gebietsweinwerbung fünf Handlungsfelder definiert: Herkunft zeigen, Zusammenarbeit fördern, für Wein begeistern, Wein erlebbar machen sowie Qualität und Innovation voranbringen. -red-