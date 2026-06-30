Riegel besetzt Vertriebsleitung

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Der Importeur und Großhändler Riegel Bioweine, Orsingen, hat einen neuen Vertriebsleiter gefunden. Mit Volker Paschke habe man die zuvor vakante Stelle nun mit einer erfahrenen Führungspersönlichkeit und einem ausgewiesenem Branchenexperten besetzt, teilt der Bioweinspezialist mit. Der gelernte Winzer und Diplom-Betriebswirt bringe umfassende Erfahrung aus Weinwirtschaft, Handel, Marketing und Vertrieb mit. Seine berufliche Laufbahn begann er beim Badischen Winzerkeller. Von 2006 bis Ende 2024 war er geschäftsführender Vorstand der Kaiserstühler Winzer Ihringen eG. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Volker Paschke eine Persönlichkeit gefunden haben, die unsere Werte teilt, die Branche kennt und den Wein aus unterschiedlichen Perspektiven versteht, vom Weinberg über den Handel bis hin zum Markt“, sagt Felix Riegel, Geschäftsführer bei Riegel. „Sein Profil verbindet fundiertes Weinwissen mit kaufmännischer Kompetenz und viel Vertriebserfahrung. Das passt sehr gut zu uns und zu unseren kommenden Aufgaben.“ -red-