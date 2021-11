Riegel erweitert Bio-Angebot

Ob als Papierversion zum Blättern oder digital - auf knapp 380 Seiten seines neuen Sortimentskatalogs zeigt der Orsinger Bioweinspezialist, was das Unternehmen mit seinen mittlerweile fast 100 Mitarbeitenden beim Thema Biowein antreibt. Neu wurden aus 500 angestellten Proben 80 Weine ausgesucht, die den Sprung in den diesjährigen Katalog geschafft haben. Unter den insgesamt 1.200 Weinen bereichern mit Georgien und Slowenien sogar zwei neue Herkunftsländer das Portfolio. Mit Guerila Wines, dem im Jahr 2005 von Zmago Petric aus Ajdovšcina gegründeten Weingut, hat Riegel in Slowenien einen Demeter-Betrieb gefunden, der sich als Spezialist für unfiltrierte Weine einen Namen gemacht hat. Aus Georgien haben das Riegel-Team die Weine vom Weingut Papari Valley der Familie Kurdadze beeindruckt, die „die Kunst des Ausbaus in Amphoren meisterhaft beherrscht“. Neben neuen und etablierten Weinen hält der Katalog dezidiert Themen bereit, die aktuell die Weinwelt bewegen, Tipps für die Praxis sowie die wichtigsten Analysewerte. Mit dieser Informationsoffensive will das in zweiter Generation geführte Unternehmen seinen Kunden helfen, eine erfolgreiche und spannende Weinabteilung oder -karte zu führen.