Riegel gewinnt Umweltpreis

Am 1. Dezember 2022 durften der Geschäftsführer der Peter Riegel Weinimport GmbH, Felix Riegel, und Logistikleiter Dieter Hallerbach eine wichtige Auszeichnung in der Kategorie Handel und Dienstleistung entgegennehmen. Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker verlieh den mit 10.000 Euro dotierten Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg für „herausragende Leistungen im betrieblichen Umweltschutz sowie für eine vorbildliche umweltorientierte Unternehmensführung“ an den Händler für Bioweine aus Orsingen. Als Partner des Klimabündnisses Baden-Württemberg setzt sich Riegel Bioweine für 2026 zum Ziel, seine CO2-Emissionen in Bezug auf das Referenzjahr 2020 um 32,5 Prozent zu reduzieren. Bis zum Jahr 2031 sollen 65 Prozent eingespart werden. -ja-