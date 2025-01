Riegel und Kiefer zu Wein-Mehrweg

Die ursprünglich Württembergische Mehrweg-Initiative Wein-Mehrweg eG (iG), Möglingen, meldet ab dem 1. Januar 2024 drei neue Mitglieder. Diese sind: Peter Riegel Weinimport GmbH, Orsingen, die Friedrich Kiefer KG, Eichstetten, und die Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen eG. Mit weiteren Interessenten sei man im Gespräch. Die Wein-Mehrweg möchte die 0,75-Liter-Pfand-Weinflasche bundesweit etablieren, auch im Lebensmittelhandel. Dafür bringen die neuen Mitgliedsbetriebe bereits Erfahrungen mit. Peter Riegel beliefert seinen 490 Filialen starken Partner Getränke Hoffmann GmbH, Blankenfelde-Mahlow, mit Bioweinen im 1-Liter-Mehrwegsystem. Dieses System kommt auch bei Kiefer und dem Coesfelder Bio-Großhändler Weiling GmbH zum Tragen. Weiling gehe laut der Wein-Mehrweg im Frühjahr mit fünf neuen deutschen Weinen in der0,75-Liter-Mehrwegflasche an den Start. Darüber hinaus bieten ab sofort auch die Gründungsmitglieder Lauffener Weingärtner eG und die Weingärtner Cleebronn-Güglingen eG Weine in der 0,75-Liter-Mehrwegflasche an. -red-