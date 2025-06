Rioja setzt auf Weintourismus

Die DOCa Rioja erreicht weitere Meilensteine: 880.000 Besuche in den Weinkellereien, 186 Millionen Euro Wertschöpfung in der Wirtschaft der Region. Diese Zahlen bestätigen nach Ansicht des Consejo Regulador den anhaltenden Aufwärtstrend der Rioja, der durch die Pandemie im Jahr 2020 kurzzeitig unterbrochen wurde. Nach Ein- schätzung des Verbands sei die Region damit in Spanien absoluter Marktführer in diesem Bereich. Im Jahr 2023 konnte Rioja seinen nationalen Marktanteil nach Absatz bei Rotweinen bei über 38 Prozent halten und verzeichnete sogar ein Wachstum von 8 Prozent bei Weißweinen. Das brachte der Region den zweiten Platz ein. Im Export konnte Rioja seine Position ausbauen und 36,8 Prozent aller Ausfuhren von spanischen Weinen mit Ursprungsbezeichnung auf sich vereinen. Ein weiterer Indikator, der ebenfalls eine steigende Tendenz belege, seien die durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher einer Weinkellerei, die mittlerweile auf 37,89 Euro gestiegen seien. Eine weitere Erkenntnis aus dem Bericht ist das wachsende Interesse ausländischer Besucher. Im Laufe des Jahres kamen 287.561 internationale Touristen in die Region. Die meisten Besucher reisten im Jahr 2023 aus den USA (27 Prozent), dem Vereinigten Königreich (16 Prozent) und Frankreich (14 Prozent) an, wobei Deutschland und die nordischen Länder aufholten.-ja-