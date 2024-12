Rochade im BWK

Richard Pflug, bisher Prokurist und Leiter des Discount-Geschäfts beim Badischen Winzerkeller eG (BWK) in Breisach, übernimmt ab 1. Januar 2024 die Nachfolge von Thorsten Krämer als Geschäftsführer der WeinTrans GmbH & Co. KG. Thorsten Krämer scheidet zum Ende des Jahres bei WeinTrans aus. Er verlagere seinen Lebensmittelpunkt in heimatliche Gefilde nach Mitteldeutschland, hieß es in einer Meldung des BWK. Das Breisacher Logistikunternehmen WeinTrans auf dem Gelände des Badischen Winzerkellers ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des BWK. „Damit haben wir den Weg vom Weinberg bis ins Weinregal auch weiter fest im Griff – früher wie heute und auch künftig“, sagen die BWK-Vorstände André Weltz und Christian Schätzle unisono. Nachfolger von Richard Pflug wird Elmar Drees, der die Betreuung des Discounts in enger Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden André Weltz übernimmt. Elmar Drees kommt aus dem BWK und verfüge über eine exzellente Expertise und langjährige Praxiserfahrung im nationalen Vertrieb des Badischen Winzerkellers. Vor seiner beruflichen Laufbahn im Badischen Winzerkeller sammelte er weitreichende Erfahrungen im Key-Account, unter anderem bei Coca-Cola und zuvor Apollinaris und Schweppes. -red-