Röder zieht sich zurück

Nach 13 Jahren im Dienste von Bodegas Salentein verabschiedet sich Uwe Röder in den Ruhestand. Bei dem argentinischen Weinproduzenten war er als Sales Manager Central & Northern Europe im Einsatz. Ganz verabschieden möchte er sich jedoch nicht. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, freue ich mich darauf, meine langjährige Erfahrung gelegentlich in Verkostungsprojekten einzubringen oder das eine oder andere Consulting-Projekt zu begleiten. Die Begeisterung für Wein und der Austausch mit Menschen werden auch in diesem neuen Lebensabschnitt ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben“, teilt er in einem Schreiben mit, das der Redaktion WEIN+MARKT vorliegt. Röder hat insgesamt mehr als 30 Jahre in der internationalen Weinbranche gearbeitet. -red-